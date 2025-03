3 melhores marcas de linguiça calabresa do mercado

A linguiça calabresa é muito popular na cozinha e pode fazer parte de diversas receitas, seja em pizzas, recheios de pães ou até mesmo como complemento do feijão.

Teste às cegas

Em busca de descobrir as melhores marcas de linguiça calabresa do mercado, Paladar decidiu realizar um teste às cegas. Para isso, um time de especialistas foi convidado a provar nove amostras do embutido sem saber as marcas testadas.

Critérios de avaliação

O júri provou os embutidos tanto in natura quanto brevemente passados pelo forno elétrico. Durante a avaliação, os especialistas levaram em conta critérios como aparência, aroma, textura e sabor.

Após a degustação, os especialistas montaram um ranking com todos os produtos e definiram um top 3 com as melhores linguiças. Veja a seguir:

3º lugar - Perdigão

Linguiça calabresa Perdigão Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A linguiça tipo calabresa da marca Perdigão conquistou o terceiro lugar na prova às cegas. Cozida e defumada, é feita de carne suína, carne mecanicamente separada de frango e de porco, além de proteína de soja. Na boca, tem leve acidez, um tom a mais de sal, além de picância proporcionada pela pimenta-do-reino.

2º lugar - Prieto

Linguiça calabresa Prieto Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A marca, que levou medalha de prata no teste às cegas, é cozida, defumada e contém carne mecanicamente separada de aves em sua formulação. Além de alho, cebola e pimenta-calabresa, consta no rótulo a presença de pimenta dedo-de-moça e gengibre entre os condimentos. Com aroma sutil de defumação, a linguiça tem sabor levemente adocicado.

1º lugar - Sadia

Linguiça calabresa Sadia Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A campeã do teste às cegas, a linguiça tipo calabresa da Sadia é cozida e defumada. Elaborada com carne suína e carne mecanicamente separada de frango e porco, também leva proteína de soja na formulação.

Com textura firme, a linguiça da marca tem um bom percentual de gordura. Depois de assar, a untuosidade fica ainda mais presente. Veja o ranking completo, com todas as marcas de linguiça calabresa testadas, na matéria de Cintia Oliveira.