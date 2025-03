3 melhores petiscos dos Estados Unidos, segundo o TasteAtlas

Durante à tarde, junto com uma bebida gelada, assim como para um bom lanche no fim de semana, entram em cena os petiscos. Os criados no Brasil têm grande fama, mas os populares nos Estados Unidos também são alvo de listas, como a do TasteAltas.

O guia gastronômico reuniu os 40 melhores petiscos dos Estados Unidos, revelando quanto cada um ganhou de estrelas, região em que mais é consumido e algumas características principais. Veja os três melhores abaixo:

Dungeness Crab Cake (3º lugar - 4,2 estrelas)

Esse bolinho de caranguejo é facilmente encontrado em Washington, especialmente pelo sabor levemente adocicado com textura que desmancha na boca. A carne do caranguejo serve como recheio junto com temperos (pimentões, cebola e ervas), uma combinação enrolada na farinha panko e frita ou assada.

Cheese curds (2º lugar - 4,2 estrelas)

PUBLICIDADE

Frescor e sabor de queijo são algumas características que tornam essa coalhada de queijo conhecida, uma iguaria que ganha toque levemente crocante após passar pela etapa de fritura. Ficou em segundo lugar no ranking, com 4,2 estrelas.

Garlic Knots (1º lugar - 4,2 estrelas)

Já o campeão da vez é popularmente conhecido como pão de alho, servido quente e acompanhado de molho. Há ainda algumas variações com temperos específicos, como orégano. Independente disso, ir até uma pizzaria de Nova York pode ser a opção certa para consumir o snack.

Tasteatlas: o que é

O TasteAtlas não tem avaliação de cunho profissional, e sim é um site de uso livre para pessoas de qualquer lugar do mundo, que registram experiências pessoais em restaurantes, consumo de pratos, bebidas típicas e polos gastronômicos.

PUBLICIDADE

Cada lista elaborada pela plataforma contabiliza as notas atribuídas pelos usuários, que vão de 0,5 a 5. Com a média calculada, o site divulga as classificações gerais, como a de melhores petiscos dos Estados Unidos.