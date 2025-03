3 melhores pratos do mundo, segundo TasteAtlas; veja destaque brasileiro

Em fevereiro de 2025, o TasteAtlas atualizou a lista dos 100 melhores pratos do mundo, e o Brasil se destacou em terceiro lugar com a picanha. Além disso, Itália e Turquia garantiram posição no pódio da classificação, feita com base na votação popular. Veja detalhes abaixo:

Picanha (3º lugar)

Com 4,7 estrelas, esse corte de carne brasileiro ocupou a terceira posição no ranking. Ele foi descrito como popular, especialmente em um churrasco, grelhado e servido com certa suculência.

Manual da picanha

Se você curte a peça, pode conhecer mais de onde vem da parte do boi, como identificar uma picanha falsa, dicas para o preparo e muito mais no manual da picanha. Manual completo.

PUBLICIDADE

Kahvaltı (2º lugar)

Em segundo lugar com 4,8 estrelas, o Kahvaltı trata-se de uma leve refeição antes do café da manhã. Ele abrange diversas opções em pequenas porções: azeitonas, vegetais, queijos, ovos, doces e outros, formando uma mesa cheia de texturas e sabores faz que faz parte da culinária turca.

Pizza Napoletana (1º lugar)

Já a Itália saiu como campeã do ranking com a Pizza Napoletana (4,8 estrelas), que tem uma combinação de molho à base de tomate, mussarela e manjericão fresco, podendo apresentar pequenas variações na culinária típica da Itália.

Boas pizzarias em São Paulo

PUBLICIDADE

Ficou com vontade de comer pizza? Veja a opinião de chefs sobre as melhores pizzarias da cidade, abrangendo diversas regiões, sabores e tradições. Confira mais detalhes neste link.

TasteAtlas: o que é

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo.

Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região. A partir disso, são montados rankings como “100 melhores pratos do mundo”.