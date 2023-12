O MasterChef+ 2023 chegou ao fim na terça-feira (26). Foi a segunda edição com competidores amadores e de idades acima de 60 anos. A dupla vencedora da edição foi Maria do Carmo e Eduardo.

A segunda temporada dessa vertente do MasterChef foi marcada por muita comida boa, diversão, panelas de pressão e momentos que vão ficar na memória. Para relembrar, separamos três momentos de Ana Paula Padrão no Masterchef+ deste ano. Confira!

“Etarismo é uma enorme bobagem”

Falando sobre etarismo, a apresentadora disse que a segunda edição do MasterChef+ foi uma forma de dizer que o preconceito em relação à idade é uma bobagem. “A gente está desperdiçando material humano precioso, experiente, com cabeça ajustada e plena capacidade de sonhar o futuro”, destaca no Instagram oficial do programa. Aos participantes, disse que “nunca é tarde para a gente sonhar, fazer planos e mudar de vida”. Assista ao depoimento aqui.

“É Raquel!”

Ana Paula Padrão questionou a participante Rachel sobre se seu nome era pronunciado como “Rachel”, do inglês, ou “Raquel”, aportuguesado. Uma das participantes enfatizou que “quem inventou isso foi o Fogaça”, levando a apresentadora a repreender o chefe sobre a pronúncia errada do nome, rendendo um momento engraçado e descontraído em meio à tensão das provas. Assista o momento aqui.

“A minha Barbie querida”

Em uma das provas, os participantes teriam uma hora para preparar a receita completa. Quando Padrão informou este tempo, Eli - um dos competidores - brincou com a apresentadora pedindo mais alguns minutos. Ela riu e anunciou: “Eli, eu te amo, eu já te amo”. Nesse momento, outra participante - vestida inteiramente de rosa - brincou: “E eu também queria ser amada”, soltando risadas dos jurados e levando Padrão a exclamar: “A minha Barbie querida”, enquanto mandava beijos e corações para a “amiga”. Assista aqui.