3 opções de queijo para sair do óbvio com o seu hambúrguer

Hambúrguer com queijo derretido. Foto: Via Freepik

O queijo é um elemento tão importante quanto a carne na composição de um hambúrguer. É comum que os sanduíches venham combinados com o tipo cheddar, mas existem outras opções que harmonizam muito bem com a carne e o pão. O chef Fábio Bito, do The Burger Map, recomendou os melhores queijos para a elaboração de um sanduíche em entrevista para o jornalista Gabriel Assumpção à Paladar, que pode ser lida na íntegra aqui. Confira três opções para fugir do óbvio e experimentar novos sabores:

Requeijão de corte

O requeijão de corte é um queijo brasileiro pouco usado em hambúrgueres, mas pode surpreender por sua consistência cremosa, sabor suave e leve acidez.

Gorgonzola

O queijo gorgonzola pode ser uma boa pedida para quem gosta de sabores fortes. Tem um bom derretimento, é picante e combina com hambúrgueres com cebola frita ou caramelizada, se usado na medida certa para não roubar o sabor dos outros ingredientes.

Gruyère

Outro queijo incomum na combinação de hambúrgueres, o gruyère pode trazer um sabor interessante para o sanduíche com o seu gosto marcante, que é ligeiramente doce e salgado.