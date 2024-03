3 pães veganos tradicionais para preparar em casa

O veganismo se popularizou muito nos últimos anos e, atualmente, várias pessoas no Brasil e no mundo são adeptas a essa prática alimentar.

A regra geral é que nenhuma receita vegana tenha ingrediente ou produto de origem animal. Portanto, carne, laticínio, ovos e mel estão fora de qualquer prato que seja vegano.

E justamente por ter essas restrições, pode ser difícil a alimentação para quem está começando o processo de uma vida vegana, pois muitos alimentos precisam ser substituídos, como os pães.

Mas, hoje há diversas tipos de pães que não levam nenhum ingrediente de origem animal e podem ser consumidos no lugar das receitas tradicionais. A seguir, veja três opções de pães veganos para fazer em casa:

Pão de fermentação natural

A receita é fácil de fazer, mas requer tempo e atenção. Se quiser fazer tudo do zero, é possível fazer o levain, fermento natural que é a base do pão – ele é menos trabalhoso do que parece. Veja a receita completa aqui.

Pão árabe ou pão pita

A base do tradicional beirute, esse pão é ótimo para acompanhar patês, como o babaganoush (receita com berinjela) e homus (de grão-de-bico). Leva apenas farinha de trigo, azeite, fermento biológico, açúcar e sal. Veja a receita completa aqui.

Focaccia

O pão achatado italiano precursor da pizza, também é vegano. Na receita clássica, a focaccia é coberta com bastante azeite, sal grosso e folhas de alecrim antes de assar. Veja a receita completa aqui.

Para descobrir mais opções de receitas veganas para o dia a dia, leia a matéria completa aqui.