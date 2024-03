3 razões que fazem a pizza da Mooca a favorita dos Chefs em São Paulo

A cidade de São Paulo é repleta de pizzarias, mas sempre há aquelas que se destacam em meio aos milhares de estabelecimentos. Um desses locais é a A Pizza da Mooca, que foi eleita por chefs renomados da cidade como um dos melhores lugares para comer pizza.

E não é para menos. O local esteve presente por dois anos consecutivos (2022 e 2023) na lista das melhores pizzarias do mundo em rankings internacionais. Comandada pelo chef Fellipe Zanutto, as redondas se destacam principalmente pelas massas, uma das razões por serem as favoritas do chefs André Mifano, Ana Cremonezi e Marco Aurélio Sena

“A massa é bem fermentada, dá para ver que os caras sabem o que estão fazendo há muito tempo”, disse Marco Aurélio Sena ao Paladar.

Ana Cremonezi destacou ainda que a acidez da massa, possibilitada pelo processo de fermentação natural, é um dos pontos que tornam as pizzas uma das favoritas. Além disso, o molho utilizado é qualidade e faz toda a diferença no produto final.

Ou seja, A Pizza da Mooca se sobressai em São Paulo por três razões principais: a excepcional qualidade de sua massa bem fermentada, o processo de fermentação natural que confere uma acidez distinta e melhora a digestibilidade, e o uso de um molho de alta qualidade que complementa perfeitamente a massa. Para saber quais são as outras pizzarias favoritas dos chefs em São Paulo, leia a matéria completa aqui.