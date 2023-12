3 receitas com bacalhau para completa o cardápio do Natal e Ano Novo

As festas de fim de ano estão mais perto do que nunca e uma dúvida de todos os anos é saber quais pratos estarão presentes nas ceias de Natal e Ano-novo.

Uma das opções mais cogitadas e elegantes para as ceias é o bacalhau, que pode aparecer em um prato quente ou na salada. A seguir, confira três receitas com o peixe para fazer neste fim de ano:

Quiche de bacalhau

Uma espécie de torta aberta, com recheio tradicional à base de creme de leite e ovos. O prato é muito consumido durante a época de Natal e não pode faltar na ceia, ainda mais se for a receita com bacalhau da chef Erica Generoso, da Bendita. Veja aqui.

Salada de bacalhau

Uma receita diferente, a salada de bacalhau com grão-de-bico é do restaurante Di Paolo e é perfeita para trazer mais uma opção de salada para a ceia de Natal ou Ano-novo. Veja aqui.

Arroz de bacalhau

O prato do chef Carlos Siffert, da Casa Santa Luzia, é uma receita de arroz com bacalhau que vai impressionar seus amigos e familiares pela combinação deliciosa e elegante. Veja aqui.