3 receitas com Mochi para quem quer ficar rico em 2024

Culturalmente falando, alguns alimentos são conhecidos por trazer sorte a quem os consomem. De acordo com uma matéria de Paladar, produzida pela jornalista Danielle Nagase, um desses alimentos é o Mochi.

Comum no Japão, separamos três receitas com Mochi para você que deseja enriquecer em 2024. O alimento promete atrair fartura - mais especificamente, financeira. Faça o passo a passo e boa sorte!

Mochi de chocolate com morango

Essa versão com dificuldade de nível fácil do chef Cesar Yukio leva farinha de arroz glutinoso, glaçúcar e glucose de milho. Com o acréscimo do brigadeiro e as orientações da receita, está tudo pronto para ser consumido. Veja a receita completa aqui!

Mochi doce com recheio de feijão vermelho

Para ter o rendimento de 20 porções, basta aprender a fazer a pasta de feijão vermelho e a massa mochi. Reserve um tempinho para completar a receita por meio de três etapas. Veja a receita completa aqui.

Opções de Mochi do Aizomê

Caso você não queira reproduzir a receita em casa, também temos uma outra opção descrita pelo Paladar: o restaurante Aizomê, que prioriza oferecer parte da culinária japonesa pela chef Telma Shiraishi e serve variedades de mochi ou à base dele.