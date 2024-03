3 receitas de peixe para a Páscoa além do bacalhau

O bacalhau é o peixe clássico da Páscoa, mas divide opiniões e não são todas as pessoas que gostam do prato. O sabor e aroma intensos são algumas das reclamações daqueles que não são fãs do peixe.

Apesar de tradicional da época, você não necessariamente precisa prepará-lo na semana santa, caso não aprecie seu sabor. Por isso, o Paladar separou três opções de receitas práticas para Páscoa, utilizando outros tipos de peixe, confira:

Tilápia com molho de limão e ervas

Esse prato de tilápia traz a acidez do molho de limão com ervas, que combina com o sabor do peixe. Como acompanhamento, para variar um pouco, a sugestão é servir com uma fatia de abacaxi grelhado. Veja a receita completa aqui.

Salmão com crosta de granola salgada

Esse salmão grelhado ganha sabor e textura com uma crosta de grãos e sementes. Como acompanhamento, o chef Fábio Vieira, do Santo Grão, indica um purê verde de batata doce e hortaliças. Veja a receita completa aqui.

Pescada-amarela ao molho de mel

De carne macia e saborosa, a receita de pescada-amarela do restaurante Mila Gastronomia leva um molho picante e adocicado para acompanhar o peixe. Veja a receita completa aqui.