3 receitas de pipoca para acompanhar a cerimônia do Oscar

A pipoca sempre é a primeira opção na hora de assistir um filme em casa ou conferir aquela nova série que acabou de lançar. Mas, às vezes, é bom variar e testar novos sabores. A notícia boa é que há diversas receitas de pipoca, principalmente com ingredientes doces, que podem fazer a diferença no clássico lanchinho.

A seguir, confira 3 opções de receitas de pipoca diferentes para fazer em casa:

Pipoca com creme de avelã

Uma das receitas mais fáceis, basta apenas misturar a pipoca depois de pronta com o creme de avelã. A mistura do creme com a crocância da pipoca traz uma sensação surpreendente. Veja a receita completa aqui.

Pipoca com paçoca

A paçoca traz o toque de brasilidade para essa pipoca doce. É super fácil de fazer e funciona como um lanche rápido, diferente e muito saboroso. Veja a receita completa aqui.

Pipoca caramelizada

A clássica pipoca doce, essa receita é uma das primeiras criadas e não tem erro. O preparo demora cerca de 10 minutos e logo já estará pronta para comer. Veja a receita completa aqui.