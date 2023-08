3 receitas do chef Rodrigo Oliveira para você preparar em casa

Rodrigo Oliveira é chef do premiado restaurante Mocotó e do Balaio IMS, e está sempre envolvido em projetos gastronômicos, como a participação temporária como jurado na atual edição do MasterChef e o lançamento de um novo menu com suas criações a bordo de um voo internacional.

O chef é o inventor dos famosos dadinhos de tapioca e também é reconhecido por suas outras comidas com sabor de Brasil. O Paladar separou algumas receitas exclusivas dos pratos que ele costuma fazer para que você possa se deliciar em casa. Confira:

Parmegiana pernambucana

O prato leva o frango empanado com bastante queijo, molho de tomate e algumas especiarias, e é um dos destaques do menu do Mocotó. Acesse a receita aqui.

Prato parmegiana de frango servido na nova unidade de restaurante Mocotó do chef Rodrigo Oliveira Foto: Daniel Teixeira | Estadão

Cuscuz de milho

Rodrigo vem de família pernambucana e semanalmente reúne os filhos e a esposa à mesa para preparar um café da manhã com pratos típicos - entre eles, o cuscuz, que normalmente é servido com requeijão caseiro. Acesse a receita dele aqui.

O chef Rodrigo Oliveira passou a receita do cuscuz que faz para os filhos Foto: JF Diório/Estadão

Requeijão caseiro

Rodrigo ensina a fazer o requeijão que ele normalmente serve à família. O alimento é rápido e fácil de fazer, leva poucos ingredientes e casa muito bem com cuscuz e ovos, além do clássica combinação com o pão. Acesse a receita aqui.

