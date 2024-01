3 receitas leves para fazer com aveia

Você sabe como utilizar aveia nas suas receitas? Esse cereal está repleto de fibras solúveis, que ajudam na saúde do seu intestino, e ainda pode contribuir para a sua dieta com compostos de ação antioxidante.

Na culinária, a aveia pode ser utilizada em flocos, farelos ou ainda como farinha na composição de massas doces e salgadas. As possibilidades desse ingrediente na cozinha são inúmeras e acompanhadas de leveza e praticidade, podendo oferecer também uma vasta gama de texturas e sabores.

Na seleção abaixo, separamos três receitas práticas e leves que aproveitam a aveia de jeitos diferentes, compartilhadas com o Paladar por especialistas. Veja as receitas com aveia:

Overnight Oats

Overnight oats tem a base de aveia e é uma opção prática para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

A receita ganhou popularidade nas redes sociais, sendo apreciada por ser uma opção de café da manhã de caráter um pouco mais saudável. Veja aqui a receita da nutricionista Gabriela Cilla.

Pão de aveia de frigideira

Pão de aveia fit de frigideira Foto: Amor pela comida

A chef Susan Martha apresenta o passo a passo para uma receita de pão de aveia fit, que utiliza a farinha de aveia e fica bem leve. Confira aqui a receita de pão de frigideira.

Granola tradicional

Não compre, faça a sua própria granola Foto: Goran Kosanovic

Aprenda a fazer uma granola clássica, crocante e saborosa para servir de acompanhamento para frutas, iogurtes e outras receitas doces. Clique aqui para ver a receita prática.