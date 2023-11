3 receitas práticas para fazer com leite condensado

Fruto de um processo de conservação do leite, o leite condensado tornou-se uma iguaria amplamente consumida no Brasil, seja por fazer parte de sobremesas clássicas como brigadeiro, pudim, doce de leite, ou por acompanhar porções de açaí sudestino (isto é, a versão doce) e de salada de frutas, incrementando o sabor.

O vasto consumo faz com que a demanda de produção seja alta, e é por essa razão que vemos tantas marcas de leite condensado industrializado à venda nas prateleiras dos supermercados, sob grande variedade de selos, e também de valores e qualidade.

E se você é um consumidor que sempre tem dúvidas na hora de decidir qual levar para casa, o quadro Paladar Testou reuniu especialistas para realizar testes com 8 marcas diferentes, cujo resultado pode ser conferido aqui.

Agora que você já sabe qual é o produto ideal, que tal usá-lo em receitas que vão ampliar seu cardápio? Confira três opções abaixo:

Pé de moça

Considerado um doce “primo” do pé de moleque, o pé de moça é uma versão com leite condensado na composição, que torna a iguaria mais cremosa e macia. Confira a receita da chef Giuliana Cupini aqui.

Pé de moça da chef Giuliana Cupini. Foto: Jade Gadotti

Queijadinha

Com casquinha crocante e interior cremoso, essa receita é a combinação ideal entre o sabor salgado do queijo e o doce do leite condensado. Confira o passo a passo aqui.

Queijadinha Foto: Feliciana Pães

Rabanada

Pão amanhecido misturado a alguns ingredientes básicos, entre eles o leite condensado, pode resultar em um doce simples e muito saboroso. Aprenda a fazer aqui.

Rabanada Foto: Gabriela Biló|Estadão

Receitas testadas e aprovadas

