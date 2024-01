3 receitas simples para facilitar a rotina em dias corridos

Em dias de tarefas numerosas na semana, buscamos praticidade para facilitar as atividades domésticas ou profissionais. Também queremos essas características quando pensamos nas refeições.

Para te auxiliar, separamos 3 receitas que são ideias para dias corridos. Isso porque elas se destacam por serem fáceis de fazer e não levam muito tempo de preparo, oferecendo uma alimentação com qualidade.

Bolo de frutas cristalizadas

Essa receita do chef Paulo Gonçalves pode render até 10 porções e leva ingredientes simples. Além disso, é ideal para servir com um cafézinho à tarde. Veja a receita completa aqui.

Arroz de forno com frango, páprica e calabresa

PUBLICIDADE

Esse arroz serve como um prato principal ao combinar componentes que temos em casa. Para a finalização, utilize salsinha e cebolinha. Veja a receita completa aqui.

Bolo de caneca de banana

Precisando de apenas 3 minutos para ficar pronto, esse bolo de micro-ondas pode ser feito com uma banana madura da sua cesta de frutas. Acredite: mesmo assim, o doce é saboroso. Veja a receita completa aqui.

Sangria tropical (extra!)

Entre as opções refrescantes e incluindo uma bebida nessa lista, a sangria tropical une as mais variadas frutas com vinho branco. Veja a receita completa aqui.