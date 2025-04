3 recordes de café que você precisa conhecer

SAO PAULO 06/04/06 Economia / Fazenda de Pindamonhangaba exporta café para a Califórnia (SP) - A Fazenda Cabral, de Pindamonhangaba, que há dez anos resgatou a cafeicultura no Vale do Paraíba, historicamente a atividade mais importante da região, se prepara para exportar nos próximos dias sua segunda remessa de café torrado, moído e embalado, para uma rede de franchising da Califórnia. A primeira, com 750 kg, foi entregue em janeiro, mas as primeiras amostras foram enviadas no ano passado. A remessa foi colocada em embalagens com três tipos de estampas, uma delas é a fotografia do funcionário mais antigo da fazenda, representando o trabalhador rural brasileiro. A fazenda tem 100 mil pés de café, com produção anual de 900 sacas e também atua no segmento de turismo rural, com o projeto “Do pé ao pó”, que mostra, principalmente a alunos do ensino fundamental, desde a preparação das mudas de café até a torrefação e embalagem, finalizando a visita com uma degustação na “casa do café”. Na foto: Grãos de café da Fazenda Cabral. Foto: Luciano Coca/PAGOS Foto: Luciano Coca/Luciano Coca/AE