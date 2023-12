3 restaurantes brasileiros inspiradores para você conhecer em Lyon, na França

A culinária francesa é aquela com uma diversidade que atrai público do mundo inteiro, principalmente quando falamos em queijos, vinhos ou sobremesas. Mas não apenas isso.

Em uma região tão gastronômica, o interessante é que três restaurantes brasileiros se tornaram destaque. Para saber mais, clique aqui, na matéria completa da Fernanda Meneguetti.

Único Artisan Glacier

Uma confeitaria renomada na região que forma sabores a partir da produção fresca e que podem mudar a cada estação, normalmente extraindo os ingredientes principais de cada matéria-prima ou doces congelados.

Com um outro espaço denominado ‘’Fresco’', o Único Artisan Glacier também promete trazer sorvetes que brincam com temperaturas e texturas caseiras diferenciadas.

Odília

Restaurante clássico que até faz você se sentir na França, mas com aqueles toques abrasileirados incluindo a música ao vivo pelo som do piano. Você pode experimentar o prato surpresa do dia, que normalmente contém frutos do mar, ou aproveitar os drinques autorias da casa (€ 13 cada).

Minnà Pâtisserie Traiteur

Com principalmente as receitas do baiano Tiago Barbosa, Minnà tornou-se o estabelecimento ideal para tomar aquele café da tarde fresquinho. Por meio das produções diárias com ingredientes caseiros, você pode provar o folhado de cebola (€ 5,90) ou o brownie (€ 3,60) e mais.