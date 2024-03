3 restaurantes com combos especiais para pedir seu almoço de Páscoa

A época de Páscoa chegou e os preparativos parar celebrar a data já começaram. Para o clássico almoço de domingo, muitas pessoas costumam reunir a família para comer bons pratos e mesmo aqueles que não sabem cozinhar ou não querem sujar louça podem fazer bonito.

Há diversos restaurantes que estão apostando no delivery especial de Páscoa. A seguir, veja uma seleção de lugares feita pelo Paladar para encomendar seu almoço de Páscoa:

Casa Europa

A Casa Europa tem um Combo de Páscoa por R$ 450, que serve de 2 a 3 pessoas. Com receitas do chef Alexandre Vorpagel, o almoço tem como entrada Croquete de Jamon (6 unidades), seguido de Bacalhau à Portuguesa, com 440g do lombo assado com cebola, azeitonas, pimentões, batata cozida, ovo, tomate, alho e regado com azeite. De sobremesa, seis unidades de churros com doce de leite.

Endereço: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jardim América. 3063-5577.

Make Hommus. Not War

O Make Hommus. Not War, restaurante de comida do Oriente Médio, do chef Fred Caffarena e da gastróloga Talita Silveira, apresenta um menu especial para a Páscoa. O cardápio inclui, dentre outras coisas, pasta de iogurte com pepino; papelote grego de cordeiro assado no forno com legumes e molho de vinho, infusionado com ervas frescas, cebolas caramelizadas, pimentas tostadas e suco de tomate); e lascas de bacalhau envoltas em massa crocante e purê de batata com alho assado e amêndoas. Os preços vão de R$ 180 para uma pessoa, R$ 310 para duas e R$ 650 para cinco.

Endereço: R. Oscar Freire, 2270, Pinheiros. 99176-5171.

Il Pastaio

A tradicional rotisserie Il Pastaio apresenta um menu especial para a Páscoa e as encomendas devem ser realizadas até o dia 28 de março. Na sessão de peixes, as sugestões são bacalhoada (R$305 o kg) e a lula à provençal recheada com camarões que acompanha batatas e palmito (R$115 serve duas pessoas). Entre as opções de carnes, maminha fatiada aos três cogumelos (R$160 o kg), filet mignon Red Angus fatiado com ervas aromáticas (R$235 o kg) e o lombo fatiado e recheado com linguiça regado ao molho madeira (R$145 o kg).

Para as massas, a lasanha de camarão (R$135 o kg), lasanha de bacalhau R$ 135 o kg) a opção vegetariana lasanha de berinjela e abobrinha (R$112 o kg) são boas sugestões.

Endereço: Al. Santos, 44, Jardins. 963835158.

Para conferir mais sugestões de restaurantes e pratos especiais de Páscoa, leia a matéria de Matheus Mans, no Paladar.