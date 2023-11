3 restaurantes em São Paulo com picolés imperdíveis; confira

Em uma jornada gastronômica refrescante, o Paladar selecionou três restaurantes que estão redefinindo a experiência do picolé. Estes estabelecimentos elevam o tradicional sorvete de palito a um novo patamar de sabor e inovação, perfeito para os amantes da culinária que buscam algo além do convencional.

Na casa Charco, localizada no Jardins, os sorvetes de palito são servido como pré-sobremesa do menu-degustação, que podem variar de acordo com o período específico do ano: goiaba com hibisco, jabuticaba ou maça verde, por exemplo. Percebe que, nessas opções, a maioria dos picolés é feito à base de água ou fruta? É por causa do calorão!

Outro estabelecimento é o chamado Quincho, em que os picolés são por conta de Rafael Aoki, com sabores que são trocados semanalmente. Apesar disso, já teve o seu picolé destaque, com o sabor de praliné de castanhas, com castanha-do-pará caramelizada em uma casquinha de chocolate ao leite 33% e uma farofa, também de castanhas.

Para descobrir qual é o terceiro lugar, as ruas que mostram os detalhes da localização e outras opções dos cardápios, basta acessar a matéria do Paladar, clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

