3 sobremesas veganas fáceis e rápidas

O interesse pelo veganismo aumentou drasticamente nos últimos dez anos e, atualmente, muitas pessoas no Brasil e em todo o mundo aderiram esse tipo de alimentação que não permite qualquer tipo de ingrediente ou produto de origem animal.

Portanto, carne, laticínio, ovos e mel estão fora da dieta de pessoas veganas. E justamente por ter muitas restrições, pode ser difícil ter ideias de receitas de pratos, lanches e até mesmo sobremesas.

Abacaxi assado com especiarias e sorvete de coco

Adoçado com mel de agave, que pode substituir o mel comum em todas as receitas, essa sobremesa une o abacaxi com especiarias com o doce do sorvete vegano de coco. Veja a receita completa aqui.

Cuscuz doce com amêndoa e ameixa

PUBLICIDADE

Uma sobremesa diferente que tem como base a calda feita com açúcar e água em proporções iguais, temperada com baunilha, canela e cravo em pó e aromatizada com água de flor de laranjeira e um toque de suco de limão. Veja a receita completa aqui.

Espetinho de frutas

Na versão do chef Alain Ducasse, as frutas ganham um toque adocicado ao serem colocadas na frigideira com mel em ponto caramelado com uma folha de capim santo e depois cobertas com a calda que restou. Veja a receita completa aqui.

Para conferir mais receitas veganas para todas as refeições do dia, leia a matéria completa aqui.