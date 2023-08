3 sugestões de restaurantes e bares ao ar livre para aproveitar nos dias quentes

O clima começou a esquentar na cidade. Apesar da estação em que o país está, os dias mais quentes já chegaram. Por isso, muitas pessoas saem em busca de locais abertos, com opções de drinques e comidas mais leves. Pensando nisso, o Paladar preparou um guia com os melhores locais para aproveitar o calor. Confira:

Vicky Barcelona

Polvo Vicky, uma das atrações do cardápio do restaurante Vicky Barcelona, recém-inaugurado no Itaim Foto: Fredy Uehara

A área com mesas ao ar livre, ladeadas por árvores e com uma cerca branca delimitando a área externa do restaurante Vicky Barcelona, especializado na cozinha ibérica.

O chef Edu Bonfim comanda a cozinha que tem como destaques pratos inspirados na culinária espanhola e portuguesa, com destaque para as tapas servidas na casa e para o Polvo Vicky Barcelona: polvo grelhado com batatas aperitivo, brócolis e tomates, finalizado com lâminas de alho frito e azeite de ervas (R$ 141).

Está localizado na Rua Emanuel Kant, 175, Itaim Bibi. De quarta a domingo das 12h às 15h (almoço), das 15 às 18h (tapas), das 18h30 às 00h (jantar) reservas@vickbarcelona.com.br Instagram: @vickybarcelonaitaim

Bar Astor Oscar Freire

Bar Astor Oscar Freire Foto: Renata Carlini

O terraço do Astor é o cenário perfeito para um drinque no final da tarde ou em noites calorentas na cidade. Uma boa pedida é o Single malt spritz (R$ 146), feito com uísque, vermute, limão siciliano e soda artesanal de pera. Outro drinque de sucesso na casa é o Kamorita milk punch (R$ 43), com receita a base de cachaça, abacaxi, bitter de tonka e fava de cumaru.

Entre as comidinhas para acompanhar os drinques, batatinhas gaufrette com lemon pepper (R$ 21), steak tartare com torradas (R$36) ou a Escabeche de Mariscos (R$ 37) são uma ótima opção.

Está localizado na Rua Oscar Freire 163. Telefone: 2299-5332. Quartas e quintas das 17h à 0h. Sexta, das 16h à 0h. Sábado, das 14h à 0h. Domingo das 14h às 20h.

Selvagem

Fachada do restaurante Selvagem no Parque Ibirapuera, uma das boas opções para comer ao ar livre no verão paulistano Foto: Arthur Sayeg

O restaurante Selvagem, que fica dentro do Parque Ibirapuera tem um projeto muito interessante que respeita os biomas e a natureza do parque. Tem um quê de parque temático na selva, o que justifica o nome. Quem comanda a cozinha é o chef Filipe Leite, que já passou pelo La Frontera e o Jacarandá. Receitas bem brasileiras são especialidades da casa.

Entre os destaque do cardápio entram o Croquete de porco braseado com maionese de pequi e picles de pimenta de cheiro (R$ 47, a porção com 4 unidades), o Bolinho de mandioca com requeijão de corte finalizado com molho agridoce de goiaba (R$ 44, a porção com 4 unidades) e Pupunha e cogumelos grelhados com coalhada, baru tostado, lascas de queijo tulha, rúcula e mel brasileiro (R$ 69).

Está localizado no Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Almoço - Terça a sexta das 12h às 16h. Sábado e domingo das 12h às 17h / Jantar – Terça a sexta das 19h às 23h30. Sábado das 19h às 23h30. @selvagemibirapuera