3 vinhos refrescantes para aproveitar os dias de calor

Os verão se estende até meados de março e, apesar de as festas terem dado uma trégua com o fim do carnaval, bebidas doce e frescas ainda podem fazer parte das noites quentes da estação, inclusive os vinhos.

Há quem acredite que a bebida só combina com os dias mais frios e climas mais amenos, porém, existe uma infinidade de tipos de vinhos e com certeza há alguns que combinam muito com o calor, trazendo uma sensação boa e refrescante ao paladar.

O ideal é pensar em vinhos brancos mais simples, daqueles que refrescam mesmo. Suzana Barelli, do Le Vin Filosofia, fez algumas sugestões que são perfeitas para o verão.

Com nome sugestivo, o Pouca Roupa é um branco elaborado na vinícola de João Portugal Ramos, nome ícone no Alentejo, de perfil frutado e refrescante, feito com as uvas verdelho, sauvignon blanc e viosinho. Na mesma proposta, estão o Go Up Sauvignon Blanc e o Sextou. Confira mais ficas e sugestões na coluna Le Vin Filosofia.