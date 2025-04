3 vinícolas que vão fazer você repensar o que é um bom vinho

Visitar uma vinícola pode ajudar a entender algumas etapas da produção de um vinho porque, geralmente, só temos contato com o rótulo no mercado. Mais do que isso, é conhecer a história do local e descobrir o cuidado com o produto.

O Guia dos Vinhos, no texto ‘Unir e conquistar’, destacou algumas iniciativas desse universo em várias partes do mundo, assim como exemplificou vinícolas integrantes que se preocupam além do rótulo.

Um casal de brasileiros, por exemplo, fundou a vinícola Attilio & Mochi, presente no Chile e integrante do Movimento dos Vinhateiros Independentes (MOVI), que tem como proposta a produção de alta qualidade contando com toque artesanal.

Enquanto isso, a Garage Wine Co. entra como outra vinícola chilena de grande presença no ramo, inclusive fazendo parte do projeto Vigno, que busca ter a uva carignan (com videiras de 30 anos no Maule) praticamente como protagonista em uma bebida que, durante a produção, também passa no mínimo 24 meses envelhecendo.

Já o título de “Novos Talentos do Vinho Brasileiro” alcança a vinícola Foppa & Ambrosi, da Serra Gaúcha, comandada por uma geração mais nova e que quer oferecer praticidade na logística da produção e entrega, entre outros objetivos.

PUBLICIDADE

Há, pelo mundo, outras vinícolas, também integrantes de projetos, que podem fazer você repensar o que é um bom vinho, especialmente pelo cuidado -que acaba recaindo sobre o rótulo. Gostou e quer saber mais? Leia o conteúdo completo aqui.

Guia dos Vinhos

Este guia oferece uma visão abrangente do mundo do vinho, com informações detalhadas sobre produção, preços, adegas, países e muito mais, proporcionando uma experiência enriquecedora para os entusiastas da bebida. Acesse agora mesmo.

12 melhores vinhos do mundo

A vinícola é o ponto de partida para preencher prateleiras de rótulos. Não sabe qual comprar? Especialistas selecionaram seus vinhos preferidos, criando uma lista, na matéria ‘12 melhores vinhos do mundo, de acordo com especialistas brasileiros’, ideal para consultar em momentos da rotina ou especiais que contarão com a bebida.