35ª Festa das Nações de Suzano: Ainda dá tempo de conferir programação

Ainda dá tempo de prestigiar a 35ª Festa das Nações, em Suzano, que reúne culinárias de diversos países, apresentação de danças, shows musicais. Além disso, contará com Concursos de Rainha, Princesa e Príncipe. O festival é aberto para todos os públicos, com entrada gratuita.

O festival conta com culinária diversificada, com sabores do Brasil e do Mundo, com churrasco, hambúrgueres americanos, pratos europeus e saborosos pratos asiáticos.

Nas atrações, segundo o G1, os visitantes podem apreciar o Festival de Danças com o Estúdio Minawara, Estúdio de Danças Livre para Dançar, Luana Pinheiro Espaço Artístico, além da Escola Arte e Dança de Suzano e Cia Alabama Country.

