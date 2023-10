4 bares da América do Sul estão no ranking de melhores do mundo; conheça

Nesta semana o guia The Wolrd’s 50 Best Bars publicou um ranking de bares que vai do 51° ao 100° lugar, e entre as posições estão dois bares brasileiros estabelecidos na capital paulista: o TanTan, em 56° lugar e o SubAstor, que ficou em 58°.

Na edição de 2023 da premiação, o continente sulamericano também se destacou por emplacar outros dois bares. Na 52ª posição ficou o Lady Bee, localizado em Lima, no Peru; já na 80ª, entrou o colombiano Sala de Laura, que fica em Bogotá.

Os quatro estabelecimentos têm em comum a seleção de ingredientes locais que respeitam a sazonalidade. No TanTan, por exemplo, a carta autoral de drinques valoriza o uso de frutas de forma criativa e harmonizada, pensando a coquetelaria como gastronomia.

Fernanda Meneguetti, na matéria ‘Conheça os quatro sul-americanos entre os 100 melhores bares do mundo’, elabora uma pesquisa aprofundada sobre as bebidas oferecidas em cada estabelecimento, detalhando os preços do menu, compartilhando sugestões e mostrando as mentes mixologistas por trás das criações que agora possuem destaque mundial. Leia na íntegra aqui.

