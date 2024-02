4 batidas fáceis de fazer para preparar para o Carnaval

A matéria de Giulia Howard, do Paladar, destaca que os ingredientes das batidas podem ser adaptados de acordo com a preferência de quem as consome. No entanto, é inegável que essa é uma opção tanto refrescante quanto adocicada, ideal para o Carnaval.

Com as festas carnavalescas se aproximando, selecionamos 4 preparos fáceis que vão acrescentar um toque saboroso às suas celebrações entre família e amigos. Leia o conteúdo completo para saber detalhes.

Batida de coco

A sugestão desta batida é misturar cachaça entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Batida de coco Foto: Giulia Howard/Estadão

Batida de morango

Utilize um mixer ou um liquidificador para garantir uma mistura homogênea. Veja a receita completa aqui.

Batida de morango Foto: Giulia Howard/Estadão

Batida de paçoquinha

Ao substituir a fruta pela paçoca, esta batida surpreende no paladar. Veja a receita completa aqui.

Batida de paçoquinha Foto: Giulia Howard/Estadão

Batida de maracujá

Com o maracujá entre os ingredientes principais, a bebida equilibra acidez e doçura na medida certa. Veja a receita completa aqui.