4 destaques de espumantes nacionais para celebrar as festas de fim de ano

Uma degustação às cegas envolvendo 18 vinhos produzidos pelo método charmat permitiu a especialistas identificar espumantes excepcionais, ideais para celebrar o Ano Novo. Este método, popular no Brasil, destaca-se por sua eficiência e custo-benefício, empregando autoclaves (tanques) e uma segunda fermentação que realça sabores frutados marcantes.

Para compilar esta seleção, Suzana Barelli, colunista de Paladar, contou com a colaboração de Felipe Campos, professor na The Wine School, e Rodrigo Lanari, proprietário da consultoria Winext. Detalhes adicionais estão disponíveis na matéria completa. Dentre os mais renomados no Brasil, destacam-se:

1. Chandon Excellence Brut (Garibaldi, Brasil):

Este espumante premium da Chandon, feito com chardonnay e pinot noir, possui uma coloração dourada, perlage fino e textura cremosa. Seu aroma inclui damascos e frutas secas, disponível por R$ 219,90.

2. Estrelas do Brasil Riesling Itálico Extra Brut (Bento Gonçalves, Brasil):

PUBLICIDADE

Vendido a R$ 65, este espumante destaca-se pelo amarelo claro e borbulhas pequenas, com um aroma de frutas brancas e sálvia, resultando em um sabor seco e fresco.

Na categoria dos frutados:

3. Gazzaro Brut (Serra Gaúcha, Brasil):

Apresentando borbulhas maiores e uma tonalidade amarelo-verdeal, este espumante de chardonnay, vendido a R$ 57, oferece frescor com notas de ervas e grama.

4. Miolo Seival Brut (Campanha, Brasil):

PUBLICIDADE

Produzido pelo método charmat, exibe uma cor amarelo palha com reflexos dourados. Disponível por R$ 60,42 na Miolo, apresenta aromas frutados e uma elaboração refinada.”