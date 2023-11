4 dicas essenciais para escolher e servir vinhos com maestria na ceia de Natal

Com a chegada da data de comemoração do Natal ficando cada vez mais próxima, muita gente começa a pensar sobre o que servir aos amigos e familiares, sem deixar de lado uma das mais requisitadas combinações para o jantar: o vinho!

Vinho tinto, branco ou espumado? Pouco tempo na geladeira ou mais de 30 minutos? Quais são as quantidades ideais? Essas são as perguntas que muitas pessoas fazem na hora de preparar um bom jantar em reuniões.

Como surgem muitas dúvidas sobre a tão saborosa bebida alcoólica, a coluna Le Vin Filosofia por Suzana Barelli, preparou quatro dicas essenciais, em um manual rápido, para você ficar por dentro dos detalhes.

O destaque para esse planejamento fica com a escolha do tipo de vinho a ser servido e suas quantidades, a temperatura em que deve estar (e até mesmo os minutos em armazenamento) e os principais elementos que ficam perfeitos juntos.

Além disso, sabendo que os deliciosos chocotones e panetones ficam em destaque nessa época do ano, o Paladar está preparando um ranking com as melhores opões desses produtos no mercado, que estará disponível nos dias 7 e 8 de dezembro.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar também tem várias receitas para uma excelente Ceia de Natal, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.