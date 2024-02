4 dicas para fazer a salada Caesar perfeita

A salada Caesar é uma das mais famosas e consumidas do mundo, e apesar de completa, é muito simples e rápida de fazer, principalmente se você já tiver os ingredientes prontos e separados. A seguir, veja 4 dicas para preparar uma salada Caesar perfeita:

Alface

O segredo de uma ótima Caesar está na justaposição de alface romana crocante e o molho com gordura, por isso, mantenha as alfaces frias até o momento de servir para não atrapalhar a sensação crocante.

Croutons

Os pequenos pedacinhos de pão, também chamados de croutons, ficam ainda melhor quando feitos com um pão de qualidade. Guarde algumas fatias daquele pão de fermentação natural no congelador e faça os croutons apenas no dia que for fazer a salada.

Queijo

A mesma regra vale para o parmesão, quanto melhor o queijo, melhor a salada. Também vale usar outros tipos de queijo, como parmigiano reggiano ou grana padano.

Anchovas

Para uma verdadeira salada Caesar, elas não são opcionais, afinal são a alma do molho que dá todo o sabor ao prato final. Você nem vai sentir o gosto do peixe depois que finalizar a salada.

Para saber mais sobre a história da salada Caesar e como prepará-la sem erros, leia a matéria completa.