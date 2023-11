4 ideias de drinques sem álcool para se refrescar no calor

Com a onda de calor que está predominando em várias regiões do Brasil, se refrescar com uma bebida pode trazer uma boa sensação, principalmente quando o drinque é sem álcool para manter a hidratação.

Dessa vez, o Paladar separou 3 sugestões de drinques sem álcool com ótimos sabores, além da refrescância logo na primeira “golada”.

1. A Toranjeira: É um dos conhecidos como exóticos por ter a Grapefruit (também é toranja ou pomelo), uma fruta que traz um sabor amargo, mas na medida certa e que pode ser acompanhada de uma espuma de gengibre.

2. Virgin Tonic: O que mais chama a atenção nesse drinque é o coquetel que mistura xaropes de ãabacaxi, tangerina e suco de maçã, resultando em um sabor frutado de uma nova versão de Gin Tônica.

3. Coquetel Alba: Quem diria que uvas e manjericão podem formar uma refrescante bebida? Sim! Esses são os principais ingredientes do Coquetel Alba, que também inclui água de coco.

Para conferir qual mais dicas de drinques sem álcool, descobrir quem criou as combinações e ter acesso às fotos das bebidas, acesse a matéria completa do Paladar, clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Para saber quais são as receitas dos drinques, o Paladar tem diversas opções, testadas e aprovadas, que podem ser replicadas em casa. Confira aqui.