4 pizzarias em São Paulo com experiências únicas, segundo chefs

São Paulo é um templo de pizzarias e alguns locais especiais apresentam experiências únicas, que chamam atenção não apenas pela pizza saborosa, mas pelo estilo e apostas inusitadas.

Ao Paladar, chefs de cozinha renomados que atuam na capital paulista revelaram suas pizzarias favoritas e por que elas são uma experiência única, confira:

Picco

Essa pizzaria foge do perfil tradicional e o próprio estabelecimento “autoriza” comer os pedaços com a mão mesmo. Além disso, o Picco se destaca pela harmonização das pizzas com os coquetéis. A carta de drinques do local foi eleita a melhor de 2023 pela coluna de Gilberto Amendola, do Paladar.

Endereço: Rua Lisboa, 294 - Pinheiros, São Paulo, SP.

Bráz

A Bráz chama atenção pelo estilo como apresenta o espaço. O local é aberto e é possível assistir os pizzaiolos montando as pizzas enquanto você espera o seu pedido.

A pizzaria também manteve a qualidade apresentada desde o início das operações, há mais de 25 anos, e foi eleita a quarta melhor rede de pizzarias artesanais do planeta em ranking internacional publicado em 2023 pela 50 Top World Artisan Pizza Chains.

Endereços: Rua Sergipe, 406 (Higienópolis) / Rua Graúna, 125 (Moema) / Rua Apucarana, 1572 (Tatuapé) / Rua Vupabussu, 271 (Pinheiros) / Rua Piracuama, 155 (Perdizes) / Rua Gandavo, 447 (Vila Mariana) / Rua Abílio Soares, 912 (Paraíso).

Grazie Napoli

Localizada no município de de Santo André, na Grande São Paulo, a pizzaria Grazie Napoli, como o próprio nome sugere, faz pizzas no estilo napolitano, com massa elástica e bem aerada. O local ainda apresenta uma atmosfera charmosa e agradável.

Endereço: Rua das Aroeiras, 317, Jardim Santo André - SP.

Bocada’s Pizza

Um dos melhores locais para comer uma boa pizza em São Paulo, a Bocada’s Pizza oferece um ótimo delivery, mas saborear uma pizza no estabelecimento não tem comparação. O diferencial dessa pizzaria é que sempre está apostando em inovação, até mesmo com as pizzas e sabores clássicos, que “sempre têm alguma sacada.

Endereço: Rua Delfina, 97 (Vila Madalena).

