4 pratos árabes para Neymar experimentar além da carne de ouro da Arábia Saudita

O jogador brasileiro Neymar é o mais novo contratado do time árabe de futebol Al-Hilal. O atleta estará no clube por duas temporadas e, por isso, passa a morar na capital saudita, Riad.

A mudança do craque para o país de teocracia islâmica envolve a restrição de alguns costumes, como o consumo da carne de porco e do álcool, mas permite a experimentação de outras opções culinárias saborosas para o jogador e sua namorada, Bruna Biancardi - que chegou a provar a famosa carne de ouro do chef Nusret Gokçe nesta segunda-feira (21).

Foi pensando em preparos típicos da região que equipe Paladar reuniu, nesta matéria, quatro sugestões de receitas da cozinha árabe que podem ser opções para Neymar e para você, leitor, que deseja variar o cardápio em casa.

Shakshuka

A receita combina vegetais e ovos, podendo ser consumida com pão, arroz branco, ou quaisquer outros acompanhamentos, e, apesar de não ter origem no local, é bastante encontrada na Tunísia. Confira a receita do livro de receitas da Raiar, “Para além do ovo frito”, do chef Fred Caffarena, aqui.

Shakshuka Foto: Cozinha Destemida

Salada fattouch, com pão sírio

A salada tradicional da cozinha árabe é um verdadeiro mix de texturas e sabores, e leva pepino japonês, cebola, rúcula, tomate, sementes de romã, rabanete, alface e pão sírio torrado. Confira a receita de Grazial Gidrão Youssef aqui.

Salada tradicional da cozinha árabe. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Mjadra

O prato é feito com lentilhas, arroz e cebola frita. Confira a receita do Empório Árabe Samir Amis aqui.

Mjadra Foto: Ana Oehler

Homus

A receita tradicional leva tahine (pasta de gergelim), alho e limão, formando um creme uniforme e aveludado que vai bem com pães e vegetais. Confira a receita aqui.