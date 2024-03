4 pratos imperdíveis no Baixo: o novo refúgio charmoso da Vila Madalena

Escondido em meio às ruas da Vila Madalena, o Baixo é um puxadinho gastronômico comandado pelo Ivan Santinho.

Localizado na Rua Ourânia, o espaço funciona como o quintal do La Cura, restaurante do chef, que fica no mesmo endereço.

A parte do Baixo apresenta um espaço aberto, com tons de terra e verde. Até há pouco tempo, era um cortiço. Mas hoje reúne fogão a lenha, móveis e objetos de garimpo, arranjos de flores feitos pelo próprio Ivan e um elevador.

O local não tem dia certo para abrir, mas pode ter noites de clássicos do La Cura, como o vinagrete de polvo com chips coloridos de tubérculos, o cuscuz paulista com camarão gigante, o arroz de pato confitado e o pudim de pistache. Aos sábados, pode contar ainda com feijoadas.

PUBLICIDADE

Para saber mais sobre o Baixo e os pratos servidos no puxadinho gastronômico, leia a matéria de Fernanda Meneguetti, do Paladar.