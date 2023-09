4 receitas de bolinho de arroz, prato que foi vencedor do MasterChef 2023

A 10ª temporada do MasterChef Brasil chegou ao fim nesta terça-feira (12) de forma surpreendentemente satisfatória. Na etapa de entradas da prova final, a campeã Ana Carolina apostou em um prato simples, mas muito bem apresentado: bolinho de arroz com espuma de abóbora, vinagrete e couve crispy.

Embora considerada pouco complexa e supostamente insuficiente para a altura do campeonato, a cozinheira soube equilibrar muito bem os sabores e, assim, conquistou o coração dos jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira, que deram a ela o cobiçado troféu da edição.

Fácil e rápido de ser preparado, o bolinho de arroz é uma ótima forma de ‘dar uma cara nova’ a alimentos que já foram preparados e pode ser muito adaptável, abrindo possibilidade para sabores e combinações diferentes. O Paladar testou e aprovou diferentes versões dessa iguaria, e você pode aprender a fazê-las em casa seguindo o passo a passo. Confira abaixo:

Bolinho de arroz com calabresa e queijo

Saia do comum e adicione muçarela e linguiça calabresa ao seu bolinho de arroz; acesse a receita da chef Raquel Novais aqui.

Bolinho de arroz com calabresa e queijo: aprenda a inovar o típico petisco usando mussarela e linguiça defumada Foto: G4F Agenciamentos

Bolinhos de arroz integral

Confira a receita do Edinho Engel, apresentada no Paladar Cozinha do Brasil, aqui.

Receita de bolinhos de arroz integral Foto: Tadeu Brunelli|Estadão

Bolinho de arroz do Ritz

Receita fácil de um conhecido restaurante de São Paulo; fica crocante por fora e úmido por dentro. Acesse aqui.

Os famosos bolinhos de arroz do Ritz. Foto: Filipe Araújo/Estadão

Bolinho de miniarroz

Veja a receita de Heloisa Bacellar acessando aqui.

