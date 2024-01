4 receitas fitness fáceis de reproduzir

Se um dos propósitos que você estabeleceu para este ano de 2024 é melhorar a alimentação, você veio ao lugar certo - ou melhor, à matéria certa.

É possível fazer refeições saudáveis e práticas sem abrir mão do sabor. Abaixo, estão disponíveis quatro receitas fitness que exigem pouco tempo de preparo e rendem resultados deliciosos; confira

Wrap de couve com salpicão de frango

Esse lanche leve é ótimo para todas as horas do dia, e além de ser de preparo fácil, é pratico e pode ser embalado para ser consumido no trabalho ou qualquer outro lugar fora de casa. Aprenda a receita aqui.

Wrap de couve com salpicão de frango Foto: Bake and Cake

Barrinha proteica

É possível matar a vontade de comer um docinho de forma saudável. Essa receita rápida combina pasta de amendoim, chocolate vegano e outros ingredientes. Veja as instruções aqui.

Barrinha proteica Foto: Amélia Whitaker

Pão de aveia

Ideal para o café da manhã ou para o lanche da tarde, esse pão é feito em frigideira e fica pronto em minutos. Aprenda a reproduzir aqui.

Pão de aveia fit de frigideira Foto: Amor pela comida

Salada crunchy

Essa salada combina itens como repolho, cenoura, beterraba, entre outros, e acompanha um delicioso molho de amendoim. Veja o passo a passo aqui.