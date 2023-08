4 receitas para dias frios que vão além de caldos e sopas

Com o frio que tem feito neste final de agosto, é provável que sopas e caldos já estejam fazendo parte do seu cardápio nos últimos dias. Deliciosos e quentinhos, essas receitas são ótimos para quem deseja afugentar a sensação gelada que a estação mais rigorosa do ano traz.

Existem várias receitas que cumprem essa função e que saem da categoria de caldos - afinal de contas, não há combinação de legumes que faça a sopa ter um diferencial quando ela já está sendo consumida por dias seguidos.

Foi pensando em variar suas refeições que o Paladar elencou algumas sugestões simples, mas não tão óbvias, do que fazer na sua cozinha para se aquecer no inverno. Confira, abaixo, quatro receitas:

Fettuccine ao ragu bolognese

Muito cremoso, esse ragu exige um desempenho médio para fazer e leva creme de leite, carne moída e banha de porco. A receita é assinatura do chef André Mifano, do restaurante Donna. Confira o passo a passo aqui.

O cremoso ragu bolognese do chef André Mifano. Foto: Bruno Geraldi

Stinco de vitelo assado com risoto de açafrão e porcini

Essa deliciosa receita é incrementada e ideal para receber visitas. Leva legumes, ervas, vinho branco, claro, vitelo. Veja o passo a passo aqui.

Stinco de vitelo assado com risoto de açafrão e porcini Foto: Daniel Teixeira/ Estadão

Ameixas assadas com queijo e mel

Fruta assada com mel e queijo é uma ótima opção de sobremesa para o inverno e, neste caso, também fica deliciosa quando combinada com iogurte grego ou ricota. Veja como fazer em casa.

Ameixa assada com queijo e mel Foto: Codo Meletti|Estadão

Pad See Ew tailandês

Esse prato é um equilíbrio entre os sabores picante, azedo, salgado, doce e amargo, aromas e texturas pois mescla ingredientes crocantes e macios. Confira a receita da chef tailandesa Pailin Chongchitnant.

Pad see ew na cozinha do chef tailandês Pailin Chongchitnant em Vancouver, Canadá Foto: Alana Paterson/The New York Times

Além dessas, existem outras 16 opções disponíveis em nosso caderno de receitas. Acesse-o na íntegra aqui.