4 receitas para inovar na rabanada

De composição simples, a rabanada tradicional normalmente leva pães amanhecidos que, misturados aos demais ingredientes, vão ganhar aquela crosta crocante na frigideira.

Pensando em inovar o prato para um cafézinho da tarde ou no intuito de saciar aquela vontade de doces, escolhemos 4 receitas com modos de preparos ou elementos diferenciados.

Rabanada vegana

Ressalte o sabores da sua rabanada por meio de ingredientes como o extrato de baunilha, açúcar de coco e canela em pó. Veja a receita completa aqui.

Bem-casados de rabanada

PUBLICIDADE

Nesse preparo, as 20 porções do doce vão ser recheadas com doce de leite e nozes, resultando em crocância e cremosidade. Veja a receita completa aqui.

Rabanada de chocotone

Você pode comprar os últimos chocotones das prateleiras do supermercado ou reaproveitar as sobras do produto da sua casa. Ah, e não esqueça: dourar a rabanada na frigideira com manteiga dá aquele toque especial. Veja a receita completa aqui.

Rabanada do brunch

Considerada fácil de produzir, a rabanada do brunch contém morango e mascarpone entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.