4 restaurantes em Higienópolis que você precisa conhecer

Entre os bairros gastronômicos e culturais de São Paulo, podemos citar Higienópolis. Os restaurantes que se destacam na região oferecem comida de qualidade, além de diversidade.

Para te ajudar na escolha de estabelecimentos para um passeio com a sua família ou amigos, separamos 4 lugares que você precisa conhecer. Para ver detalhes, leia a matéria de Matheus Mans.

Veridiana Pizzaria

Apesar de ter mais de uma unidade, você pode visitar a Veridiana Pizzaria de Higienópolis para provar o cardápio que inclui desde opções simples -e não menos saborosas- até as mais elaboradas de pizza.

Marcha e Sai

O Marcha e Sai, com localização na rua Sabará, apresenta uma proposta diferente: a ideia é que o cliente compre e saboreie em casa. O cardápio, inclusive, é amplo porque sofre alterações toda semana.

Pinati

Com a estética particular e que prioriza as cores brancas, esse estabelecimento possui comida de rua israelense no cardápio. Caso queira visitar, o funcionamento acontece todos os dias das 12h às 16h e das 18h às 22h.

Fabrique

Com a estética contemporânea, o estabelecimento contém produções artesanais e que não são apenas saborosas, mas visualmente brilhosas e fresquinhas. Por lá, o cliente encontra os clássicos de padaria.