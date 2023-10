4 restaurantes na Avenida Paulista que você precisa conhecer

A Avenida Paulista não apenas é um dos corações econômicos da cidade de São Paulo, mas também um dos principais polos culturais da cidade. Por isso, é natural que encontremos por lá bons restaurantes, seja na avenida em si ou nos quarteirões ao redor.

Confira a seguir quatro restaurantes imperdíveis na avenida mais famosa de São Paulo selecionados pelo Paladar.

Riviera Bar e Restaurante

A casa com letreiro luminoso já foi ponto de encontro de artistas como Elis Regina e Chico Buarque nos anos 1970. Fechou em 2006 e foi reaberto em 2013. No bar, os drinques são descritos pelo sabor e aroma: cítrico, doce, floral, amargo, amadeirado.

Tasca da Esquina

Este, que é filial da casa lisboeta, não é na Paulista, mas do lado. O local é uma parada obrigatória para quem gosta de comida portuguesa, servindo o clássico bolinho de bacalhau e o cozido de cordeiro com purê de abóbora e hortelã.

Balaio IMS

Situado dentro do Instituto Moreira Salles, o Balaio é comandado pelo chef Rodrigo Oliveira. O cardápio é dedicado à gastronomia brasileira e vai do pastel à moqueca. Um dos destaques é o arroz de linguiça bragantina com costelinha e quiabo.

Aizomê

O restaurante tem como objetivo levar a um maior número de pessoas as diversas características e pilares da culinária japonesa de forma aberta, democrática e acessível. Por isso, o menu da casa mescla preparações de receitas quentes e frias, num conjunto de pratos variados.

