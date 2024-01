4 sucos de frutas naturais fáceis de fazer

Sucos de frutas naturais podem ajudar a manter uma alimentação mais saudável. Além disso, os itens frescos são capazes de evidenciar sabores e refrescância no paladar.

Pensando nisso, separamos 4 receitas de sucos que são simples de serem reproduzidos em casa. Entre as vantagens, também está a facilidade de encontrar os frutos: em mercados ou feiras.

Suco de tomate

Incluir gelo na receita pode trazer aquele gostinho fresco no paladar, ideal para os dias calorentos. Veja a receita completa aqui.

Suco de tomate, receita do Comitê Umami. Foto: Comitê Umami

Suco verde com maçã

A nutricionista Gabriela Cilla ensinou esse suco verde, que leva maçã e mais outros dois ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Suco verde pode ser feito com suco de uva verde Foto: Werther Santana | Estadão

Suco de pitaia

Além de uma cor evidente, esse suco de pitaia é super saboroso. Veja a receita completa aqui.

Suco de pitaya Foto: Art Cozinha e Fusão

Suco verde com maçã, abacaxi e ameixa

A diferença desta receita é que duas folhas de couve fazem parte dos ingredientes. No entanto, o destaque fica com as três frutas. Veja a receita completa aqui.