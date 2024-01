4 sugestões de aperitivos para servir uma comida prática

Vai receber pessoas em casa ou está sozinho e deseja comer uma comida leve e saborosa, mas sem muito esforço para preparar?

Nesta matéria, o Paladar separou quatro receitas práticas que podem ser ideais para a sua demanda, seja para servir de entrada no jantar, para acompanhar drinques ou apenas para matar aquela fominha que não exige uma refeição completa. Confira:

Tâmaras recheadas

Tâmara é uma fruta de dulçor bem aguçado, mas erra quem pensa que ela não pode ser utilizada em receitas salgadas. Quando misturada a queijo cremoso, presunto parma e outras especiarias, resulta em um aperitivo extremamente saboroso, além de fácil de ser elaborado. Confira o passo a passo aqui.

O creme é de cream chesse com mostarda Dijon. Por cima,presunto cru assado ecebolinha francesa picada. Fácil, fácil, é só montar.Veja a receita. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Castanhas picantes

É comum servir oleaginosas como aperitivos, mas é possível incrementá-las, neste caso, acrescentando picância e doçura. Aprenda a fazer aqui.

Quando o lanche da companhia aérea não é suficiente, ou quando estiver em busca de uma distração na estrada, experimente essas castanhas picantes. Uma receita fácil e rápida, mas com um toque fora do usual; basta caramelizar e temperar para dar graça ao aperitivo.Veja como fazer. Foto: Codo Meletti/Estadão

Tartine

Essa torrada doce exige pouco tempo de preparo e apenas três ingredientes simples para ficar pronta, sendo um deles geleia de damasco (que pode ser substituída por qualquer outra geleia; fica a critério de quem prepara). Confira o passo a passo aqui.

Torrada com geleia de damasco. Foto: Felipe Rau|Estadão

Biscoitos de cheddar e pecã

Mais do que acompanhar a carne do hambúrguer ou porções elaboradas de batata frita, o queijo cheddar pode integrar receitas diversas, como essa de biscoitos, por exemplo, harmonizando com nozes-pecã. Aprenda a fazer aqui.