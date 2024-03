5 bebidas para curar a ressaca após bebedeira

Você já pensou em curar a ressaca com bebida? Calma, não são bebidas alcoólicas, mas sim opções para hidratar e devolver os nutrientes ao corpo após festanças e bebedeiras. A seguir, confira 5 opções de bebida para te ajudar a se recuperar da ressaca:

Chá de camomila

A indicação para tomar antes de dormir e encerrar o dia quase sem ressaca. Além de acalmar os nervos, o chá pode evitar efeitos mais fortes após a festança.

Suco de tomate

O suco de tomate é uma opção um pouco inusitada, mas ajuda a reduzir a queimação, e isso explica os rumores de que Bloody Mary cura a ressaca. A glicose ajuda a regular o nível de açúcar no sangue e aliviar a fadiga sem que o estômago seja afetado.

PUBLICIDADE

Chá de gengibre

O chá de gengibre é uma opção melhor que o café para curar a ressaca, já que a cafeína pode desidratar o corpo e aguçar as dores de cabeça. Já o chá, pode diminuir as náuseas e o mel ajuda na absorção do álcool.

Smoothie ou suco verde

Os smoothies e sucos verdes à base de frutas tem açúcares lentos e são ricos em ácidos fólicos, vitamina C e ácidos sulfúricos, o que contribui para a recuperação de nutrientes pós-bebedeira.

Água de coco

PUBLICIDADE

A água de coco é um isotônico natural e possui eletrólitos, capazes de recarregar a corrente sanguínea com sódio e potássio.