5 benefícios do consumo dos queijos de leite cru

Um grupo brasileiro de pesquisadores publicou um artigo de cunho sanitarista que vem causando grande alvoroço entre produtores de queijo artesanal. O conteúdo demoniza a produção com leite cru traçando possíveis ‘riscos microbiológicos’ e, assim, causa impactos negativos na economia queijeira.

O artigo se contrapõe à abordagem global de saúde que defende que queijos ricos em microbiodiversidade são auxiliadores importantes para a microbiota humana e que, embora gordurosos, não desencadeiam problemas cardiovasculares.

Com uma opinião oposta, Débora Pereira apresenta os primeiros resultados da ampla pesquisa bibliográfica cujo resumo foi publicado pela revista francesa Profession Fromager, que relata a gama de benefícios do consumo de queijos feitos com leite cru. São eles:

Promoção da diversidade e saúde da microbiota intestinal; Não impacto ou efeito benéfico na prevenção de doenças cardiovasculares; Redução do risco de obesidade; Proteção contra doenças atópicas e alérgicas, como eczema e rinite alérgica; Contribuição para a saúde mental e bem-estar geral, associados a uma microbiota saudável.

Para entender mais sobre os benefícios do consumo de leite cru, leia a matéria na íntegra aqui.

