5 cervejas brasileiras que foram destaque em concursos importantes no ano de 2023

O consumo de cerveja é bastante expressivo, especialmente em eventos sociais, festas, churrascos e durante grandes comemorações, como o carnaval e os jogos de futebol.

Essa bebida alcoólica é parte da cultura brasileira, inclusive nos quesitos relacionados à produção. De acordo com o portal Capitalist, o ano de 2023 foi marcado por notáveis destaques das cervejas artesanais brasileiras:

Colorado Aipi Lager

Produzida em Ribeirão Preto, São Paulo, esta cerveja conquistou quatro medalhas no Brussels Beer Challenge, uma competição europeia realizada em Turnhout, Bélgica. Neste caso, a Aipi Lager foi a mais votada entre as 128 opções brasileiras, de acordo com a matéria do Paladar.

Sour de Caju

A Sour de Caju destacou-se no concurso World Beer Awards, evidenciando as produções da região nordeste. Como mencionado na matéria de Helena Gomes, esse tipo de bebida realça o sabor do fruto na sua composição. Leia o conteúdo completo.

Sour com Morango

Neste mesmo concurso, a Sour com Morango foi premiada na categoria Catharina Sour, realçando as cores, sabores e características da fruta principal.

Colombina Cold Brew Lager

Reconhecida pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) como a melhor cerveja artesanal do Brasil, esta bebida é produzida em Goiás e contém um gosto que combina café e fécula de mandioca.

Essa cerveja foi desenvolvida em parceria entre a Cervejaria Colombina e a King Cafés Especiais, unindo grãos de café selecionados da King, como explica esta matéria do Paladar.

Blauer Berg Porter

Produzida em Santa Catarina, esta cerveja ganhou destaque no Concurso Nacional da Cerveja. Seu sabor característico mistura nuances de teor alcoólico, café e chocolate.