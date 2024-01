5 chás diferentes para se refrescar no verão

Muito mais do que propostas de curas medicinais, os chás são ótimas bebidas para quem busca se refrescar no verão com drinks que não envolvam álcool ou café.

Assim, ao mesmo tempo em que você se delicia com um copo de chá gelado, que envolve uma explosão de sabores, pode estar cuidando da saúde indiretamente.

A seguir, confira cinco opções de chás para se refrescar no verão e cuidar da saúde :

Chá verde com jasmim gelado com framboesas

Um drinque cheiroso, bonito e extremamente saboroso pela adição das framboesas. A receita da especialista e pesquisadora de chás Carla Sauerssig, de A Loja do Chá, vai encantar quem experimentar esta bebida. Veja a receita completa aqui.

Chá oolong gelado com pêssego

Esta receita junta o chá oolong, que está situado entre o verde e o preto, com o doce da fruta, trazendo um ar refrescante. Veja a receita completa aqui.

Chá preto com mirtilo e maçã

Lembra um drink invernal pelos ingredientes, mas surpreendentemente combina com o verão e fica ótimo gelado. Veja a receita completa aqui.

Chá branco com pera e melão

Refrescante e fácil de fazer, basta deixar o chá em contato com as frutas picadas, que o drink estará pronto. Veja a receita completa aqui.

Chai Latte com especiarias

Uma cremosidade que geralmente não combina com o chá, mas que fica uma delícia com essa receita que tem “jeitinho de café”. Para dar certo, você precisa de ingredientes como chá preto, cravo, gengibre e outros. Veja a receita completa aqui.