Com a chegada do Réveillon, as superstições típicas do período também retornam, desde utilizar roupas de determinadas cores na tentativa de atrair paz, amor ou dinheiro, ou ainda pular as sete ondas na praia. As tradições também estão presentes na cozinha, com alguns ingredientes famosos por trazer boas energias para o ano que chega.

Separamos aqui neste caderno opções de receitas com algumas comidas que dão sorte no Ano Novo apontadas pela espiritualista Juliana Viveiros para o portal Correio Braziliense. A seleção conta com cinco ingredientes que podem te ajudar a começar o ano com o pé direito.

Lentilha

Lentilha da sorte Foto: Água Doce Sabores do Brasil

A lentilha é símbolo da prosperidade e da fartura, sendo também uma opção super saborosa para ceia do fim de ano. Veja como preparar a “Lentilha da sorte”, receita preparada pela Água Doce - Sabores do Brasil.

Veja a receita completa.

Arroz

Arroz Maria Isabel Foto: Rodolfo Regini

Ainda entre os grãos, o arroz também é símbolo de prosperidade entre as superstições populares. Essa receita de Arroz Maria Isabel, feita pelo chef Marco Aurélio Sena, leva ingredientes típicos do Brasil para dar uma cara divertida e diferente para a ceia do Réveillon.

Veja a receita completa.

Maçã

Crumble de maçã Foto: Elvis Fernandes

Algumas tradições contam que a maçã é uma fruta carregada de energia mística, que pode trazer sucesso no campo das relações durante o ano. Nessa receita, ela compõe uma sobremesa fácil e de complexidade simples nas texturas e sabores – veja no link abaixo como preparar o crumble de maçã da chef Mari Adania.

Veja a receita completa.

Romã

Filé mignon servido com molho de romã, Foto: Michelle Mística

Essa receita de filé mignon suíno com romã combina dois ingredientes que podem ajudar a construir um bom ano novo: o porco é símbolo do progresso, ao passo que as sementes de romã participa do folclore da virada como símbolo de dinheiro e prosperidade. Confira abaixo como preparar essa receita em casa.

Veja a receita completa.

Peixe

Robalo ao molho de laranja da chef Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar

Os peixes são compreendidos pelas superstições populares por carregar boas vibrações para o ano que chega. Confira no link abaixo a receita desse robalo ao molho de laranja, da chef Helô Bacellar, que pode ser uma opção perfeita para a sua virada.

Veja a receita completa.