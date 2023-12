5 comidas que trazem sorte no Ano Novo; veja opções de receitas

Principalmente no Ano Novo, superstições são requisitadas em muitas localidades no mundo. As que estão relacionadas às comidas também prometem trazer 365 dias com muita sorte.

Pensando nisso, a espiritualista Juliana Viveiros, da iQuilíbrio, elencou 5 comidas que trazem sorte para o portal Correio Braziliense e trouxemos opções de receitas com esses quitutes para você celebrar à meia-noite degustando de muito sabor e ainda trazendo boa sorte para 2024.

Arroz

Começando com um alimento fácil de fazer e com repetição nas Ceias de final de ano, se você quer ter mais prosperidade no ano de 2024 aposte em receitas com arroz. Confira um passo a passo que ainda leva brócolis e tomate clicando aqui.

Lentilha

Com um formato que lembra moedas, as lentilhas significam resultados financeiros positivos para os meses que virão. Acredita-se que guardando os grãos na carteira essa condição irá se concretizar. Veja uma receita desse legume que se torna uma salada clicando aqui.

Uva

Há quem acredite que comer 12 uvas nos últimos segundos antes da meia-noite pode trazer prosperidade. Se quer seguir a tradição, também dá para completar a mesa com um pavê de uva que inclui hortelã, veja a receita completa aqui.

Folha de Louro

Para praticar a simpatia, basta guardar uma folha dessa durante o próximo ano. Caso queira incluir na sua mesa, você também pode atrair prosperidade. Para um gosto especial, é necessário colocar no preparo dos pratos, como no feijão. Descubra o passo a passo da receita clicando aqui.

Romã

A romã também pode trazer bastante sorte durante os próximos 356 dias. Com uma diversidade de pratos para incluir o fruto, acrescente com uma berinjela e queijo cabra. Saiba como aqui.