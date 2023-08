5 dicas de bebidas refrescantes para provar nos dias quentes

Cinco bebidas refrescantes para provar nos dias quentes

Esta semana, uma onda de calor atípica atingiu o o Brasil, com alguns estados registrando temperaturas acima dos 40 ºC, o que é incomum para o mês de agosto no Brasil. Para amenizar o desconforto causado pelo tempo quente, listamos cinco bebidas refrescantes para o momento.

Varvaglione Susumaniello Rosé

O Susumaniello Rosé apresenta uma coloração que remete ao salmão pálido. Com aromas de pequenas frutas vermelhas frescas e cítricas, o rótulo contempla um vinho fresco com boa presença de acidez. Na garrafa, o DNA de Puglia está impresso por meio de símbolos característicos desta localidade, como o treruote (espécie de bicicleta), figos, mexilhão e ouriço-do-mar.

Yalí Wetland Reserva Gewürztraminer

Com uvas originárias do Vale do Colchagua, de vinhedos com solo franco arenoso de origem vulcânica, em solocos com 2 metros de profundidade, o vinho branco, intensamente aromático, mantém o frescor de uma acidez vibrante, dando um final limpo e persistente. De volume médio, é macio no paladar complementado pelas notas suaves de gengibre e casca de laranja.

Becas Reserva Chardonnay

O vinho, de origem chilena, apresenta aromas frutados, em especial maracujá, pêssego, lima, um toque de mel e notas florais. A uva Chardonnay é considerada a rainha das brancas, sendo a mais plantada ao redor do mundo, com aromas frutados e acidez inconfundível. Por isso, o Becas Chardonnay traz no rótulo a carismática ovelha de rainha, uma singela homenagem a esta uva, que conquistou o mundo com maestria.

Ponto Nero Cult SO2 Free Brut

Considerando as novas tendências que o mundo globalizado trouxe, o Cult SO2 Free é caracterizado pela não adição de conservantes em sua composição, visando enaltecer a qualidade da uva. No olfato, o Ponto Nero Cult SO2 Free é essencialmente frutado, ressaltando o protagonismo da casta Chardonnay, em que os aromas de frutas de polpa branca, como pera e maçã, são complementados pela nota tropical de abacaxi. Já no paladar, com o álcool perfeitamente alicerçado pela acidez vibrante, pode-se sentir uma espuma macia e cremosa.

Ponto Nero So2 Free Brut Rosé

Premiado no VINUS 2023, com a certificação ouro, o espumante Brut Rosé traz uma acidez vivaz, alicerçada pela moderada concentração alcoólica. De final longo, o rótulo reforça as notas aromáticas percebidas no olfato, que evidenciam frutas vermelhas frescas, como framboesas, morangos e cerejas, com uma delicada presença de frutas de caroço.