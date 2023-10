5 dicas para acertar o preparo do Bife Wellington, clássico dos anos 1960

Preparar um bife wellington é um grande desafio para cozinheiros amadores e até mesmo para um chef profissional. Conseguir acertar o ponta da massa folhada crocante e dourada, fatiar a carne e ver seu interior rosado e suculento é o desejo de muitos.

A receita é um clássico dos anos 1960, em que uma peça do filé mignon é coberta com creme de cogumelos e embrulhada em camadas de presunto cru e massa folhada amanteigada antes de ser assada. Por fora, a massa precisa ficar crocante e dourada, sem sinais do suco da carne, a qual deve estar suculenta e mal passada.

A seguir, confira 5 dicas para acertar esse prato saboroso:

Duxelle, como é chamada a pasta de cogumelos do recheio deve ficar bem seca, sem líquidos.

Para a carne, peça para o açougueiro a parte central do filé mignon, conhecida como chateaubriand, que é mais macia e de espessura uniforme.

No momento de selar o filé, é necessário que a frigideira esteja muito quente, caso contrário, a carne vai soltar água e acabará cozinhando em vez de dourar na superfície.

Respeite o tempo de resfriamento da massa folhada antes de ir ao forno. Ela deve estar gelada.

Não corte o filé wellington imediatamente após tirar do forno, aguarde 10 minutos para os sucos da carne assentarem e não molharem a massa.

Para conferir a receita do filé wellington, leia a matéria completa aqui.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Além do filé wellington, o Paladar tem várias outras receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.