Descubra como o sabor do pão influencia no preparo do hambúrguer. Foto: Tadeu Brunelli | Estadão

Pão, carne e queijo são os ingredientes básicos para uma das melhores e mais degustadas comidas do mundo. Com um cuidado recheado de preparo e atenção redobrada, o hambúrguer tem que apresentar muita qualidade.

Aqui vai uma novidade que é pouco se falado nos lugares! Mas sim, o sabor do pão influencia no preparo do hambúrguer.

Uma das partes principais desse lanche, além de ser fundamental para o preparo, o pão sempre promete deixar o lanche mais equilibrado.

A padeira Helena Mil-Homens dá 5 dicas para selecionar seu pão de hambúrguer. Mas já adiantando, fatores como sabor, consistência e tamanho são sempre essenciais.

